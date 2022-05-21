«Газпром» остановил поставки газа в Финляндию из-за долгов

«Газпром» объявил о полной остановке поставок газа финской Gasum. Причиной такого решения стал отказ компании от оплаты поставок топлива в рублях, сообщает пресс-служба ПАО.

«„Газпром“ полностью остановил поставку газа компании Gasum (Финляндия) в связи с неоплатой в рублях. В 2021 году „Газпром экспорт“ поставил компании Gasum 1,49 миллиарда кубометров газа, что составило 2/3 от общего объема потребления газа в Финляндии», — отмечается в сообщении «Газпрома» в Telegram.

20 мая финская компания не оплатила поставки российского газа за апрель. До этого «Газпром» оповещал Gasum, что по указу Президента России Владимира Путина торговля голубым топливом с недружественными государствами начинает вестись в рублях, а не в евро. Финская сторона отказалась от новых условий оплаты.

Напомним, что 14 мая Россия приостановила поставки электроэнергии в Финляндию.