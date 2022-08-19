«Газпром» объявил об остановке единственной турбины «Северного потока»

31 августа на «Северном потоке» будет остановлена единственная газоперекачивающая турбина, работа газопровода прекратится на трое суток, заявил «Газпром». Остановку турбины компания объяснила тем, что ей требуются работы по ликвидации технических неисправностей.

Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 требует предупредительных работ, сообщил «Газпром» в своем телеграм-канале. Ремонт согласно действующему контракту будет проводиться совместно со специалистами компании Siemens.

«<...> Каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата, которое включает в себя: осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса <…>», - пояснили в компании.

На время ремонта, который займет трое суток, транспорт газа по газопроводу проводиться не будет. После завершения работ «Газпром» пообещал восстановить подачу газа до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Напомним, сейчас газопровод задействован только на 20%. Одна из газоперекачивающих турбин, изначально застрявшая в Канаде и переданная в Германию, так и не вернулась в Россию. «Газпром» заявил, что не может забрать ее из-за санкций, введенных против России Канадой, странами ЕС и Великобританией. Еще одну турбину на газопроводе остановили для проведения ремонта.