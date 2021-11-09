«Газпром» начал выполнять план по закачке газа в европейские подземные хранилища

Компания «Газпром» сообщила о начале выполнения плана по закачке газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, передает РИА Новости.

«Определены объемы и маршруты транспортировки газа», — сказано в кратком заявлении компании.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее отмечал, что концерн планировал 8 ноября полностью закончить закачку газа в подземные хранилища в России, а затем начать заполнять свои мощности хранения в странах Европы, в частности в Германии и Австрии.

27 октября во время совещания, посвященного разработке газовых месторождений Ямала, Президент РФ Владимир Путин поручил компании увеличить поставки в ПХГ в Европе.