«Газпром экспорт» не признал правомерности требований Uniper о возмещении 11,6 млрд евро

Дочерняя компания корпорации «Газпром», «Газпром экспорт», не признала правомерности требований немецкой компании Uniper о возмещении убытков. Об этом со ссылкой на пресс-службу российской фирмы сообщает РИА Новости.

«В настоящий момент мы изучаем полученное исковое заявление и будем защищать свои интересы в рамках правового поля. „Газпром экспорт“ не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков», — отмечается в сообщении «дочки» «Газпрома».

Как сообщал «Татар-информ», немецкая компания Uniper решила подать иск к корпорации «Газпром», обвинив ее в убытках от недопоставки газа. Текущие затраты на замену российского топлива оцениваются в 11,6 млрд евро.

Ранее Uniper из-за сокращения поставок газа из РФ оказалась вынуждена просить помощи у государства. К концу сентября объем помощи из бюджета ФРГ достиг 29 млрд евро, а сама компания очутилась на грани национализации.