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Экономика
24 ноября 2021  16:16

«Газпром» до сих пор не получил от Молдовы оплату за поставки газа

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Российская компания «Газпром» все еще не получила оплату за газ от Молдовы. Срок по обязательствам истекает сегодня, сообщает РИА Новости. 

«Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. Срок в 48 часов после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», — утверждает представитель экспортера Сергей Куприянов.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, в свою очередь, направила в парламент страны просьбу срочно рассмотреть в поправки к закону о госбюджете на 2021 год и выделить средства для погашения задолженности.

Напомним, из-за недостатка газового ресурса в период 22 октября по 20 ноября на территории Молдовы действовал режим ЧП в области энергетики, поскольку соглашение о поставках российского газа подходило к концу. 

29 октября новый контракт на пять лет был заключен при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаза» в 2022 году. Его планируется погасить в течение пяти лет с учетом пени.

22 ноября в компании «Газпром» сообщили, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут прекращены, если платеж так и не поступит. 

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан ранее заявил о том, что обратился к молдовскому правительству с просьбой предоставить займ в размере 74 млн долларов, чтобы оплатить российское топливо.

#Россия #газпром #поставки газа #молдова
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