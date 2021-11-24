«Газпром» до сих пор не получил от Молдовы оплату за поставки газа

Российская компания «Газпром» все еще не получила оплату за газ от Молдовы. Срок по обязательствам истекает сегодня, сообщает РИА Новости.

«Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. Срок в 48 часов после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», — утверждает представитель экспортера Сергей Куприянов.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, в свою очередь, направила в парламент страны просьбу срочно рассмотреть в поправки к закону о госбюджете на 2021 год и выделить средства для погашения задолженности.

Напомним, из-за недостатка газового ресурса в период 22 октября по 20 ноября на территории Молдовы действовал режим ЧП в области энергетики, поскольку соглашение о поставках российского газа подходило к концу.

29 октября новый контракт на пять лет был заключен при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаза» в 2022 году. Его планируется погасить в течение пяти лет с учетом пени.

22 ноября в компании «Газпром» сообщили, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут прекращены, если платеж так и не поступит.

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан ранее заявил о том, что обратился к молдовскому правительству с просьбой предоставить займ в размере 74 млн долларов, чтобы оплатить российское топливо.