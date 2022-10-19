Переброска танков или свет в домах: зачем наносят удары по энергообъектам Украины

Вооруженные Силы РФ после теракта на Крымском мосту начали наносить массированные удары по системам военного управления и энергетики Украины. Киев заявляет, что в октябре было разрушено 30% электростанций. Какие риски в связи с этим ждут энергосистему Украины, «Татар-информу» прокомментировал политолог, автор «Политджойстика» Марат Баширов.

Киев заявляет, что в октябре было разрушено 30% электростанций Фото: telegram-каналы

«В фокусе — территориальные подстанции»

— По энергообъектам Украины наносятся точечные удары. Причем последовательно: удар, оценка эффекта от него, и после этого принимается решение, куда наносить новый удар. То есть это происходит осмысленно. Выверенно определяется, что уничтожать, что нет. Цель понятна. В первую очередь ограничить дееспособность Вооруженных сил Украины. Нет цели причинять страдания гражданскому населению. Но при этом мы понимаем, что любая станция двойного назначения: обеспечивает и гражданские объекты, и военные.

Еще раз подчеркну: нет задачи уничтожить все. Мы видим, что не наносятся удары по атомным станциям и гидроэлектростанциям. В основном в прицеле тепловые электрические станции и объекты сетевой инфраструктуры. То есть те, которые позволяют перебрасывать выработанную электроэнергию с одной станции, которая повреждена, на другую, оставшуюся нетронутой. При этом пока, насколько я понимаю, есть определенные приоритеты. Не разрушаются крупные подстанции на 700 КВт. В первую очередь в фокусе — территориальные подстанции, которые работают с так называемой городской «лапшой».

Крупная системная инфраструктура, а именно на нее опираются атомные станции, пока не уничтожается. В этом есть свой смысл. С моей точки зрения, это достаточный эффект, который поможет нашим Вооруженным силам. В первую очередь это понижение общего электрического баланса: где-то до 30 процентов от всего того, что было до принятия такого решения. Это позволит подпитывать гражданские объекты, но сильно ограничит Вооруженные силы Украины в той же транспортировке техники и боеприпасов по железной дороге. С другой стороны, это будет уже выбор правительства Украины. Ему нужно будет решать – обеспечить системную работу железнодорожного транспорта или питать гражданские объекты.

«Цель понятна. В первую очередь – ограничить дееспособность Вооруженных сил Украины» Фото: © «Татар-информ»

«Веерное отключение — сложный выбор в условиях зимы»

Власти Украины могут прибегнуть к системе веерного отключения: то есть то давать, то нет электричество в жилые дома. Но это будет достаточно сложный выбор в условиях зимы. Если в это время года на несколько часов отключить гражданский объект, он просто замерзнет.

Плюс к тому на энергосистему в этой стране замыкаются еще и водоканалы. А это в первую очередь подача воды — той, которая, грубо говоря, используется для душа. Второе — это отведение канализации. То есть водоканалы исполняют функцию водоснабжения и водоотведения. Их в принципе не рекомендуется использовать в веерном отключении. То есть их все-таки надо держать в постоянно работающем режиме. Зимой при низких температурах особенно. Потому что прерывание деятельности водоканала в конечном итоге может просто-напросто привести к его остановке. Водоснабжение — это одна ситуация. А вот у водоотведения более сложная инженерная история. Там работает не один, а множество насосов.

Власти Украины могут прибегнуть к системе веерного отключения: то есть то давать, то нет электричество в жилые дома Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Вся тепловая генерация в основном работает за счет угля»

Мы ругаем свою энергосистему за программы по модернизации, за то, что они очень дорогие, но она трансформирована, здесь стоят новые газовые установки (ПГУ) и очень мало угольной генерации. На Украине старая энергосистема. В основном, конечно, что касается тепловой генерации, так называемой когенерации — той, которая одновременно вырабатывает на станции электрическое тепло, электрическую энергию и тепловую энергию.

Горячая вода, которая поступает в наши батареи, это некий «хвост». Когда вырабатывается электрическая энергия, появляется горячая вода. Ее иногда пускают по кругу. Стоят такие башни — градирни. Когда эта вода избыточна, она в них охлаждается. А в зимний период она используется для отопления. То есть эти градирни воду уже не охлаждают — она уходит в жилые дома и возвращается. Вся тепловая генерация на Украине в основном работает за счет угля. И она была заточена именно под донбасский уголь. То есть не любой можно загружать для сжигания, а именно тот, который добывают на Донбассе.

Года три назад Украина пыталась использовать южноафриканский уголь. Но это, во-первых, дороже. А во-вторых, у него совершенно другие характеристики. То есть он не дает такой тепловой энергии, которую в том же объеме давал донбасский уголь. И это тоже сложность и особенность украинской генерации. И третий момент – Запорожская АЭС. Это была самая крупная атомная станция Украины – работали 6 блоков из 15.

«Вся тепловая генерация на Украине в основном работает за счет угля. И она была заточена именно под донбасский уголь» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Могут попросить у нас электроэнергию зимой, если возникнет такая потребность»

Энергобаланс в Европе и мире никак не связан с ситуацией на Украине. Самое главное – там есть переток из Европы на Украину. Но до последнего времени она сама даже экспортировала электроэнергию. Она ее прокачивала в ту же Молдавию, а сейчас эту историю прекратили. То есть у них уже энергодефицит. Поэтому на энергосистему Европы это не повлияет.

Много электроэнергии из Европы взять им опять-таки не удастся. Там слабые сети. То есть провода не того сечения, чтобы можно было прокачивать много электроэнергии. Если с их помощью что-то и можно восполнить, то в первую очередь для нужд западных областей. РФ тут тоже может принять решение и разрушить сети перетока.

Разрушение энергообъектов на Украине на самой России тоже абсолютно никак не отразится. У нас разделенные сети и избыточная мощность. Это они могут у нас попросить электроэнергию зимой, если вдруг возникнет такая потребность. Мы можем ее выдать с той же Запорожской АЭС или с других наших станций. Но мы никак не зависим от украинской энергосистемы.

Та же Запорожская АЭС с ее мощностью будет избыточна, но ее можно будет использовать для Крыма. Сейчас Крым запитывается через «Крымэнерго». Мы все время говорим про автомобильный и железнодорожный мост, но там на дне еще лежат кабели. Сейчас Крым получает через них порядка 70% электрической мощности из Краснодарского края.

Энергобаланс в Европе и мире никак не связан с ситуацией на Украине Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Электроэнергия для Европы от нас была в разы дешевле, чем она ей обходится сейчас»

Может ли Россия заменить украинскую электроэнергию для Европы? Это очень старый вопрос. В принципе, он связан с двумя территориями. Первая — это Прибалтика. Российская компания «Интэр РАО» продавала достаточно много электроэнергии прибалтам, потом они от нее отказались.

Есть еще и вторая история: это атомная станция, которая построена совместно нами и Белоруссией на территории последней. Идея заключалась в том, чтобы использовать эту дешевую энергию для нужд Прибалтики и государств Европы. Но они в какой-то момент из политических соображений ее отвергли.

Отмечу, что электроэнергия, которая поступала для Европы в Прибалтику от нас или Беларуси, была в разы дешевле, чем она ей обходится на сегодняшний день. Там основная генерация газовая, и из-за этого она очень дорогая.