Общество 30 декабря 2025 16:37

Газовики напомнили татарстанцам о безопасной эксплуатации оборудования

Бытовой газ остается привычным источником тепла и комфорта, однако при небрежном обращении он может представлять серьезную опасность. Об этом на пресс‑конференции в «Татар‑информе» напомнил заместитель генерального директора по производству «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов.

Только в этом году абонентам‑нарушителям выдали 12,5 тысячи предписаний. В более чем 10,5 тысячи квартир подачу газа временно приостановили.

«Газоснабжение вернут при устранении нарушений, основные из них – это отсутствие доступа для осмотра, изношенные газовые приборы или подводки, отсутствие вентиляционных решеток в дверях кухонь», – рассказал Саляхов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане газовики предлагают убрать газовое оборудование из квартир в целях безопасности.

