Для безопасности татарстанцев газовики предлагают убрать газовое оборудование из квартир

Рамис Саляхов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане газовики предлагают убрать газовое оборудование из квартир в целях безопасности. Как сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель генерального директора по производству «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов, минимальная задача – вывести из жилых помещений проточные газовые нагреватели, то есть газовые колонки. В идеальном варианте – полностью отказаться от использования газа внутри жилья.

«Такой подход связан в первую очередь с вопросами безопасности и нарушениями эксплуатации газового оборудования со стороны жителей республики», – сказал он.

Ранее Рамис Саляхов сообщал «Татар-информу», что в последнее время участились случаи самовольной замены газовых колонок жителями многоквартирных домов. Нередко этим занимаются неквалифицированные мастера, которые допускают ошибки и подключают водяной контур к внутридомовой газовой сети. В результате при включении колонки происходит затопление газовых стояков и фасадных газопроводов.