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Экономика 12 сентября 2023 23:15

Газовая заправка в Казани стала одной из лучших в России

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Газовая заправка в Казани стала одной из лучших в России
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

АГНКС-5 Казань, расположенная на проспекте Победы в столице Татарстана, заняла второе место на традиционном конкурсе среди автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Организаторы конкурса оценивали производственные показатели, качество работы с клиентами и соблюдение норм безопасности.

Заправка в Казани «обеспечивает экологичным топливом автобусы городских пассажирских перевозчиков, а также очень популярна у водителей такси», отмечает компания «Газпром газомоторное топливо».

При этом лучшей заправкой признана АГНКС-3 Томск, а третьей стала АГНКС-1 Тюмень. Финалистами же конкурса оказались всего шесть из более чем 300 станций компании.

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#газомоторное топливо
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