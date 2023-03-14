«Необходимо подтягивать регионы»: Коробченко мечтает о газовых заправках на магистралях

В республике действуют 44 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Мощность газовых заправочных станций в республике используется только на 20%

Статистику по переводу автомашин на газомоторное топливо озвучил сегодня министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на брифинге в Доме Правительства РТ.

«В 2022 году на компримированный природный газ (КПГ, сжатый газ, – прим. Т-и) мы перевели 1,2 тыс. транспортных средств. Также было приобретено более 500 новых автомобилей», – отметил Коробченко.

Всего в прошлом году в Татарстане было использовано свыше 72 млн кубометров природного газа в качестве моторного топлива. При этом в республике действуют 44 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) общей производительностью 374 млн кубометров. Таким образом, мощность газовых заправочных станций в республике используется только на 20%.

Коробченко подчеркнул, что в республике также расположены четыре криоАЗС и два комплекса по сжижению природного газа (СПГ) суммарной производительностью 25 тыс. тонн в год.

Олег Коробченко озвучил статистику по переводу автомашин на газомоторное топливо Фото: prav.tatarstan.ru

«В настоящее время в данном направлении Татарстан занимает лидирующие позиции в Российской Федерации. Достичь результатов мы смогли благодаря республиканской программе развития рынка газомоторного топлива, которая началась еще в 2013 году», – отметил глава Минпромторга РТ.

Количество газомоторной техники выросло в десятки раз

В 2013 году в республике эксплуатировались 10 АГНКС, а продажи компримированного природного газа составляли всего 4,5 млн тонн в год. «На начало 2013 года в республике эксплуатировалось 508 единиц техники, в основном автомобили “Газпрома”», – вспомнил Коробченко.

За 10 лет количество АГНКС в республике увеличилось в 4,5 раза, реализация КПГ – в 16 раз, а количество газомоторной техники выросло почти в 26 раз.

«Когда мы в 2013 году начинали, не было понимания, что должно раньше “родиться” – сеть АГНКС или парк газовых автомобилей. Сейчас тоже нельзя одномоментно построить огромное количество станций и купить большое количество техники. Все должно развиваться планомерно. Но необходимо подтягивать соседние регионы: когда наши магистральные тягачи перейдут на газ, у них должна быть возможность заправляться», – заявил глава Минпромторга РТ.

В этом году в Татарстане планируется начать строительство не менее 6 АГНКС и 7 КриоАЗС, реализовать около 85 млн кубических метров природного газа. Ожидается, что на использование газа переведут не менее 2 тыс. автомобилей, а парк новых газовых автомобилей пополнится на 500 машин.

«В настоящее время мы разрабатываем новую программу развития газомоторного топлива на следующий десятилетний период. Параллельно ведется формирование аналогичной программы на федеральном уровне», – сказал Коробченко.

50% от суммы на переоборудование автомобиля компенсирует государство, вторую половину можно оплатить топливной картой, которую предоставляет «Газпром газомоторное топливо» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Будет снижаться зависимость от экспорта газа»

Отметим, что переоборудовать легковой автомобиль стоит чуть меньше 100 тыс. рублей. При этом можно получить скидку в размере 50% от суммы – ее компенсирует государство. Вторую половину можно оплатить топливной картой номиналом 50 тыс. рублей, которую предоставляет «Газпром газомоторное топливо».

«Переход вроде бы получается дороже, но есть льготы и субсидии, которые все это перекрывают. В дальнейшем, когда вся инфраструктура будет налажена, владелец получит экономию за счет разницы в стоимости газа и бензина, государство – парк экологичного транспорта, а также увеличение объемов внутреннего потребления газа. Таким образом, будет снижаться зависимость от экспорта», – пояснил Коробченко.

Помимо проектов в рознице планируется создавать и промышленные комплексы. Так, «Газпром» планирует построить производственно-бункеровочный комплекс СПГ на территории Свияжского межрегионального мультимодального центра. Председатель совета директоров «Газпром СПГ технологий» Алексей Кахидзе рассказал, что инвестиции в проект составят примерно 28 млрд рублей.

Когда вся инфраструктура будет налажена, владелец получит экономию за счет разницы в стоимости газа и бензина Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Работы будут проходить в три этапа. Первую очередь планируют сдать в конце 2024 года, вторую – в 2025-м, а третью – в 2026 году. Мощность первой очереди составит 7 тонн в час, а оставшихся двух – по 10 тонн в час. Кахидзе также добавил, что работы по первому этапу уже начались.

«Н ужно, чтобы вся инфраструктура “зажила”, тогда мы получим экономический эффект »

Помимо развития производственной инфраструктуры в республике уделяют внимание расширению линейки газомоторной техники. На территории Татарстана производство такого транспорта налажено в четырех компаниях – это «КАМАЗ», «РариТЭК холдинг», «МТЗ Татарстан» и cудостроительная корпорация «Ак Барс».

В республике разработан газодизельный трактор «Беларусь 82». Также компании дорабатывают газовый комбайн «Полесье», работающий на КПГ, завершается разработка газового двигателя для тракторов.

«Очень надеюсь, что в этом году наши поля будут обрабатываться тракторами именно в газомоторном исполнении», – сказал Коробченко.

Также татарстанскими производителями разработаны образцы техники, работающей на СПГ: фронтальный погрузчик «Кировец», гусеничный экскаватор, полноприводный газовый автобус, магистральный тягач КАМАЗ», трактор МТЗ 2022, передвижной заправщик СПГ высокой проходимости объемом 18 кубометров, самосвал на СПГ грузоподъемностью 20 тонн и газовый болотоход на СПГ для работы в труднодоступных местах.

По словам главы Минпромторга, говорить об экономическом эффекте от использования газомоторной сельхозтехники пока рано. Но когда вся агропромышленная компания перейдет на газ и когда у них появится своя заправочная передвижная станция или АГНКС неподалеку, то можно будет говорить об экономике.

В республике уделяют внимание расширению линейки газомоторной техники Фото: © «Татар-информ»

«Сейчас мы говорим об экологии, а также количестве переведенной техники, чтобы обеспечить “пролив” (заполняемость, – прим. Т-и) для заправочных станций, увеличении сети станций, причем не только в районах региона, но и на всех магистралях. Нам нужно, чтобы вся инфраструктура “зажила”, тогда мы получим экономический эффект», – заявил Коробченко.

Впрочем, генеральный директор «РариТЭК холдинга» Рафаэль Батыршин отметил, что экономия топлива у тракторов в денежном исполнении составляет порядка 40% при газовом двигателе. По его словам, расход топлива на обработку одного гектара трактором с газовым двигателем составляет около 650 рублей, а с дизельным – почти 1,1 тыс. рублей. То есть экономический эффект уже ощутим, причем очень серьезный.