«Ъ»: Газоснабжение электростанций в Крыму остановят на три дня

Сегодня вечером на три дня может остановиться газоснабжение Крыма с территории Краснодарского края. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из собеседников издания, остановка будет связана с тем, что в трубопровод производится врезка компрессорной станции для увеличения давления газа в трубе. В результате прекратится поставка газа на крупнейшие электростанции региона — Балаклавскую и Таврическую ТЭС.

В Минэнерго РФ сообщили, что «в Крыму начинаются плановые работы в газотранспортной сети, связанные с вводом нового объекта», и заверили, что «работы никак не повлияют на электро- и газоснабжение потребителей полуострова».

По оценке «Ъ», годовое потребление газа в Крыму составляет около 2 млрд куб. метров. Кроме того, через полуостров сейчас снабжается газом контролируемая РФ часть Херсонской области. При этом в 2020 году добыча «Черноморнефтегаза» составила около 1 млрд куб. метров газа по сравнению с 2 млрд. куб. метров в 2014-м. В 2022-м она может оказаться еще ниже из-за украинских ударов по добывающим платформам летом.

Источники газеты также рассказали, что на фоне отключения газоснабжения Крыма цены на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) в регионе вырастут в несколько раз, превысив 8 тыс. рублей за 1 МВт·ч в отдельные часы. Причиной взлета цен станут в том числе ценовые заявки электростанций, которые принадлежат компании «Технопромэкспорт».

В самой компании заявили, что на работе станций это никак не скажется. «Оборудование электростанций предназначено для работы на аварийном жидком топливе в случае прекращения подачи основного топлива», — пояснили в организации, входящей в госкорпорацию «Ростех».