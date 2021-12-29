Газопровод «Северный поток» пройдет сертификацию в первой половине 2022 года

Максимальный срок сертификации российского газопровода «Северный поток-2» — конец первого полугодия 2022 года, заявил вице-премьер России Александр Новак. Об этом сообщает телеканал RT.

«Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия. Конец первого полугодия — это максимальный срок», — cказал политик.

Он отметил, что процедура может пройти и быстрее, чтобы начать поставки топлива гораздо раньше, но в этом должны посодействовать заинтересованные коллеги из Европы.

Новак также уверен в том, что Украина не сможет сорвать реализацию проекта.

«Северный поток-2» проводится из России в Германию по дну Балтийского моря. Его строительство завершилось в сентябре этого года.

Против строительства газопровода активно выступают некоторые европейские страны, в том числе Украина. Попытки ввести санкции против российского проекта также предпринимали и Соединенные Штаты. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что этот проект является коммерческим и выгоден для стран Европы.