Газманов призвал ТВ и радиостанции транслировать патриотические песни

Олег Газманов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России необходимо популяризировать песни патриотического толка. Такое мнение выразил народный артист РФ Олег Газманов.

Музыкант выразил недовольство тем, что отечественные телеканалы и радиостанции не транслируют патриотические песни, а предпочитают рейтинговые композиции.

«Я чувствую, что у нас существуют двойные стандарты. Мы говорим о том, что дети должны слушать определенную музыку. Но если они используют смартфоны, то сталкиваются с множеством других песен, которые становятся хитами в этой среде, а в телевизионном пространстве звучат совершенно иные композиции», — приводит слова певца «Радио 1».

Ранее депутат Госдумы РФ от Татарстана Айдар Метшин призвал воспитывать патриотизм без бюрократических штампов. По его мнению, в этом деле должен соблюдаться комплексный подход.