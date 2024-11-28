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Газманов призвал ТВ и радиостанции транслировать патриотические песни
В России необходимо популяризировать песни патриотического толка. Такое мнение выразил народный артист РФ Олег Газманов.
Музыкант выразил недовольство тем, что отечественные телеканалы и радиостанции не транслируют патриотические песни, а предпочитают рейтинговые композиции.
«Я чувствую, что у нас существуют двойные стандарты. Мы говорим о том, что дети должны слушать определенную музыку. Но если они используют смартфоны, то сталкиваются с множеством других песен, которые становятся хитами в этой среде, а в телевизионном пространстве звучат совершенно иные композиции», — приводит слова певца «Радио 1».
Ранее депутат Госдумы РФ от Татарстана Айдар Метшин призвал воспитывать патриотизм без бюрократических штампов. По его мнению, в этом деле должен соблюдаться комплексный подход.
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