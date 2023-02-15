Победители турнира корэш памяти Мусы Джалиля пройдут в сборную Татарстана

Турнир по национальной борьбе корэш, посвященный памяти поэта-героя Мусы Джалиля, пройдет в этом году в 60-й раз. Учредитель соревнований – республиканская газета «Ватаным Татарстан». Юбилейные игры пройдут 17-18 февраля в казанском Дворце единоборств «Ак Барс», на которые соберутся около 400 борцов, представляющих почти полсотню команд. О предстоящем турнире на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали его организаторы.

Первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов обратил внимание на то, что для борцов этот турнир решающий, поскольку победа принесет место в сборной республики.

«Эти соревнования, посвященные памяти поэта-героя Мусы Джалиля, являются одними из самых престижных. Мастерство и подготовленность наших спортсменов растет с каждым годом. В каждой весовой категории идет напряженная борьба. В этом году значимость турнира еще выше, потому что мы его называем отборочными соревнованиями. Победители смогут принять участие в российских соревнованиях», – сказал Шайхутдинов.

Он также сообщил, что организаторами введена дополнительная весовая категория – 115 килограммов. Это связано с ростом числа борцов, чей вес находится в пределах 100-130 кг.

Главный редактор газеты «Ватаным Татарстан» Гульнара Сабирова рассказала о духовном составляющем праздника. Церемония открытия будет посвящена понятию подвига в повседневной жизни. На сцену будут приглашены ветераны борьбы корэш, которые многократно выигрывали турнир Мусы Джалиля.

«Сегодня понятия героизма, патриотизма обрели особо широкий смысл. Борьба корэш – это не просто мужество и подвиг на ковре, но и проявление мужества в жизни. Чтобы батыр был лицом татарского народа, оправдал свое имя, был гордостью народа. Мы хотим пригласить борцов на сцену, оказать им почести, чтобы наши спортсмены были настоящими звездами», – сказала Гульнара Сабирова.

7-кратный победитель турнира, заслуженный мастер спорта РФ Ренас Калимуллин намерен пойти на рекорд, вырвав победу в этом году.

«У меня тоже юбилейный год. Семь раз я одержал победу. На турнире Мусы Джалиля выкладываешься максимально. Это сложные соревнования. Для нас они как чемпионат Татарстана. В списке побед самым первым упоминают турнир Джалиля. Для нас это большое испытание», – сказал Ренас Калимуллин.

По татарской традиции, победителям турнира будут вручены вышитые полотенца, которые, как и в предыдущие годы, подготовила газета «Ватаным Татарстан». Приз получит также и борец – автор самого красивого приема на ковре. Его ожидает специальная премия имени Ильяса Галимова в размере 30 тысяч рублей.

