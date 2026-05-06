Происшествия 6 мая 2026 20:00

«Газель» загорелась на трассе под Челнами, в ней рванул газовый баллон

Полыхающую «Газель» сняли на видео на трассе под Челнами. Запись опубликовали в одном из татарстанских интернет-сообществ. На видео слышно, как нечто взрывается в горящем грузовике.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, происшествие случилось у села Поспелово Елабужского района на трассе М-7. «Газель» загорелась на ходу, в какой-то момент взорвался находящийся в ней газовый баллон. Площадь пожара составила 8 кв. м, пострадавших нет.

Ранее в соцсетях появилось видео с горевшей возле жилого дома в Казани легковушкой.

Госдеп США одобрил возможную продажу Украине управляемых бомб JDAM

