Гаврилов пригрозил НАТО жестким ответом на поставки Киеву оружия для удара по городам РФ

Если Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставят Киеву вооружения для ударов по мирным российским городам, Москва примет жесткие ответные меры. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», – сказал дипломат на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на угрозы Киева нанести удары по Москве и другим городам РФ, отметил что подобные заявления подтверждают, что Россия выбрала правильный путь, чтобы оградить себя от опасности.

Россия направила странам НАТО ноту в ответ на масштабную военную поддержку Киева. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России.