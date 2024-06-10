Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» обойдется в 6 млн рублей

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» обойдется в 6,3 млн рублей. Соответствующая информация содержится в тендере, размещенном на сайте госзакупок.

В эту сумму входит застройка фестиваля: 50 павильонов, 25 деревянных комплектов из столов и лавок, столики в виде бочек. Посидеть можно будет на креслах-мешках (50 штук) и в шезлонгах (25 штук).

Из развлечений окажутся доступны выступления ВИА и кавер-группы, которые будут исполнять песни в разных жанрах: поп, рок, рок-н-ролл, джаз, блюз. Также состоятся мастер-классы в шатре.

Кроме того, деньги пойдут на аренду сценического и технического оборудования, электрификацию площадки, разработку сайта, печать гастрономического путеводителя.

К слову, прошлогодний фестиваль «Вкусная Казань» стоил почти вдвое дороже — 11,5 млн рублей.

Гастрофестиваль «Вкусная Казань» пройдет 13 и 14 июля на площадке Центра семьи «Казан». В этом году он отметит десятилетний юбилей. За время своего существования проект четырежды становился победителем международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, а также вошел в топ-50 лучших туристических событий России.