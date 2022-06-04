Гастрофест на Лебяжьем: Казани не хватает экспериментальной кулинарной лаборатории

Сегодня в Казани на «Гастрофесте на Лебяжьем» собрались порядка 150 предпринимателей, которые не только развлекали и кормили жителей города, но и обсудили идеи развития Казани как гастрономической столицы.

Один из участников, ресторатор Никита Передягин предложил создать в Казани научный сектор кулинарии.

«В России еще нет подобных проектов. Столица Татарстана может выделиться таким образом на фоне других городов-миллионников. В созданных лабораториях ученые смогут изучать различные вкусы и экспериментировать, пытаясь извлечь из привычных продуктов что-то новое и нестандартное», – отметил Передягин.

Присутствовавший на обсуждении мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил рестораторов за креативность.

«Мы прислушаемся к идеям спикеров и будем работать в этих направлениях», – передает слова Метшина пресс-служба мэрии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в фуд-зоне гастрофестиваля будут представлены 35 заведений (от бургеров и халяль до мексиканской кухни), а также организованы площадки для занятия йогой и волейболом. Зрители смогут увидеть мастер-классы по виндсерфингу и электрофойлу и концертную программу, хедлайнером которой станет Найк Борзов.