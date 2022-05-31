Халяль, йога и Найк Борзов: чего ждать от гастрофеста на Лебяжьем 4 июня

На озере Лебяжье в Казани 4 июня пройдет гастрономический фестиваль. На нем будут представлены 35 разных заведений в фуд-зоне, а также организованы площадки для занятия йогой и волейболом. Зрители смогут увидеть мастер-классы по виндсерфингу и электрофойлу и концертную программу, хедлайнером которой станет Найк Борзов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

«С 10 утра до 8 вечера на озере Лебяжьем пройдет „Гастрофест“. Мы там собираем тех предпринимателей, которые занимаются летним отдыхом: это и производители уличной мебели, садоводы и так далее. На фуд-зоне будет представлена широкая линейка кухонь от бургеров до мексиканской кухни. При этом для многодетных семей на разных площадках предусмотрена скидка до 30%, а на некоторые позиции и до 50%», — отметил спикер.

Для детей будет организована специальная зона, где их будут обучать ставить палатки, петь с ними песни под гитару и организуют другие активности.

На воде будут проводиться мастер-классы на электрофойлах, также установят фонтаны, на которых будет показано вечернее шоу.

В зоне для туризма гостям фестиваля расскажут об интересных локациях в городе и пригороде, а в зоне «Экспо» будет организована ярмарка под открытым небом, добавил Миронов.

Формированию списка точек на фуд-зоне уделялось особо пристальное внимание. Так, организаторы постарались сделать меню фестиваля наиболее разнообразным, в том числе отдельной линейкой будет кухня халяль, сообщил уполномоченный по развитию предпринимательства в Казани Михаил Кузнецов.

«Будет сформировано порядка 35 резидентов, которые будут кормить гостей. Они расположатся в специальных домиках, также будут приглашены фуд-траки. Этого будет достаточно для того, чтобы накормить до 10 тыс. человек. Была поставлена задача представить разнообразную кухню. Именно поэтому вы не увидите там только шашлыки или только плов. К примеру, из последнего: мы включили в число резидентов мексиканскую кухню», — пояснил он.

В течение всего дня на площадке фестиваля будет проходить концертная программа, хедлайнером которой станет известный музыкант Найк Борзов. Кроме того, выступят татарстанские коллективы и артисты.

Что касается логистики, то от Горьковского шоссе до места проведения фестиваля на протяжении всего времени работы площадок — с 10 утра до 8 вечера — будут курсировать специальные автобусы с периодичностью в 20 минут. Кроме того, будут организованы несколько парковочных зон, отметил Сергей Миронов.

«Мы призываем всех жителей Казани воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до фестиваля. По Горьковскому шоссе можно доехать на 36-м, 42-м и 72-м автобусах. Около лагерей „Заречный“ и „Солнечный“, а также рядом с АЗС будут остановки для шаттлов, которые довезут людей максимально близко к месту проведения», — заявил глава администрации Кировского и Московского районов Казани.