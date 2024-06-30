Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Гасников: Западные ученые стараются нас поддержать, но сталкиваются с запретами
В условиях санкционных ограничений математики из стран Запада стараются поддерживать коллег из России, но порой опасаются выступать на организуемых ими семинарах. Об этом заявил ректор Университета Иннополис Александр Гасников в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
«Наука и правда без границ, но, когда мы взаимодействуем с западными учеными, они прямо говорят, что им запрещают выступать у нас на семинарах. Они не то чтобы не хотят, а скорее боятся», — пояснил руководитель IT-вуза.
«При этом эти ученые стараются нас поддержать, например, предлагают какие-нибудь спецвыпуски. Многие наши публикации нормально проходят», — подчеркнул он.
По словам Гасникова, это во многом индивидуальный вопрос. Он, по его собственной оценке, сам сталкивался как с дискриминацией по национальному признаку при публикации статей в журналах, так и с поддержкой.
«Люди везде разные. У нас в Иннополисе до сих пор много иностранцев, у большинства русские жены. Они замечательно ассимилировались, как-то стали себя ассоциировать с Россией», — уточнил Александр Гасников.
«Хоть нам и закрыли границу, но мы остаемся открыты, кто хочет с нами взаимодействовать, может это делать», — заверил ректор Университета Иннополис.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»