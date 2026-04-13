Гарретт Джонстон в Казани: «Если мы не умрем в ядерном огне, нас ждет хорошее будущее»

Международный бизнес-стратег Гарретт Джонстон провел в Казани по поручению руководства Татарстана бесплатный интенсив для предпринимателей. Почему на Западе мечтают о российских налогах, зачем планировать бизнес на 6–12 лет и какие вызовы несет шестой технологический уклад – в репортаже «Татар-информа».





Сегодня Джонстон выступил перед предпринимателями республики в IT-парке им. Башира Рамеева

Фото: Динара Прокопьева / © «Татар-информ»

«Лекция Гарретта Джонстона – очень дорогое занятие»

С лекцией для татарстанских предпринимателей в Казань приехал международный эксперт по выстраиванию стратегий и маркетингу, ирландец по происхождению Гарретт Джонстон. В ноябре прошлого года он выступил перед Правительством Татарстана со своим видением того, куда стоит двигаться республике, а затем дал интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

Сегодня Джонстон выступил перед предпринимателями республики в IT-парке им. Башира Рамеева. Как отметила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, дата события была согласована еще четыре месяца назад.

«Когда мы хотим стать лучшими, мы должны слушать самых умных, самых компетентных людей. Наша команда ищет таких людей для вас, предпринимателей, мы стараемся найти лучших экспертов, самых мудрых, самых насмотренных. Знаете, Гарретт как раз такой человек», – сказала Минуллина.

Она поблагодарила бизнес-стратега за то, что не в первый раз приезжает в Татарстан и делится своими знаниями. Для предпринимателей сегодняшний интенсив, который Джонстон проводил с утра и до вечера, был полностью бесплатным.

«Эта лекция сегодня – очень дорогое занятие, хочу вам сказать. По поручению Рустама Нургалиевича для наших предпринимателей сегодня мы делаем это бесплатно. Я не думаю, что другие регионы на это способны. Я знаю, что компании платят ему очень большие деньги за то, чтобы он уделил им время. Поэтому сегодня у каждого, кто находится в зале, есть уникальная возможность послушать этого человека, которого параллельно слушает весь мир», – зарядила слушателей Минуллина до начала лекции.

Фото: Динара Прокопьева / © «Татар-информ»

«Предприниматели на Западе отдали бы обе руки за ваши низкие налоги»

«Я хочу подать предпринимателям идею, что они сидят в самом центре четвертой экономики планеты, у них огромные возможности по сравнению с другими регионами. Татарстан – а у меня есть с чем сравнивать, потому что я езжу по всей России, от Камчатки до Калининграда, – это один из лучших, если не лучший регион для инвестиций. Я говорю как про инвестиции из Татарстана во внешний мир, так и про инвестиции из внешнего мира в Татарстан. Я постараюсь конкретно рассказать, о чем стоит думать предпринимателям. Буду говорить про мышление, постараюсь открыть им глаза. А после обеда дам инструментарий», – сказал Джонстон «Татар-информу» до начала выступления о том, что ждет предпринимателей на его интенсиве.

Стоит добавить, что Джонстон полиглот, который владеет восемью языками, и русским в том числе. В своей лекции он отметил, что за долгие годы работы с российскими предпринимателями обратил внимание: у многих пессимистичное мышление. И это при том, что Россия – это «оазис низких налогов», как заметил бизнес-стратег.

«Если ты ИП в России – около 11-12% налог. В Ирландии один из самых динамично развивающихся секторов – это малый и средний бизнес. Микробизнес в Ирландии – это половина экономики. А у нас налог 43%! 43% плюс 12% всяких социальных начислений, пенсий и так далее. Итого 55%. И наши предприниматели справляются прекрасно», – сравнил Джонстон.

По его словам, на Западе предприниматели мечтают об упрощенной системе налогообложения, которая есть в России, например, но из-за высокого госдолга ряд государств не может себе такое позволить.

«Наши предприниматели отдали бы правую и левую руки за ваши налоги и за вашу систему налогового администрирования», – отметил спикер.

Тем, кто считает высокой ключевую ставку главным препятствием для бизнеса, Джонстон напомнил: с 2000 по 2025 год она в среднем составляла около 8%. Нынешние 15% – это, по его мнению, временное отклонение от нормы.

Фото: Динара Прокопьева / © «Татар-информ»

Джонстон рекомендовал российским предпринимателям планировать бизнес-минимум на шесть лет вперед

Поскольку Джонстон является бизнес-стратегом, он рекомендовал в нынешних реалиях планировать бизнес в России минимум на шесть лет. В условиях снижения ключевой ставки – на 12 лет. Увы, по признанию Джонстона, даже крупные компании этого не делают.

Спикер также много говорил о том, что сейчас весь мир находится на подходе шестого технологического уклада. Он связан с теорией российского экономиста Николая Кондратьева, который в 1920-х годах выдвинул идею о периодических циклах продолжительностью 40–60 лет.

По мнению Джонстона, шестой технологический уклад начинается в 2025-2030 годах. Он про то, что технологии создают удивительных людей, про то, как искусственный интеллект (ИИ) будет усиливать человеческие способности. Это будет сказываться и на предпринимателях.

«Если бизнес не вкладывается в комплексное улучшение человека – он мертв», – считает бизнес-стратег.

Развиваться, по его словам, будут два направления – здравоохранение и образование. При этом медицина станет превентивной.

Джонстон напомнил, что в 2025 году на переговорах с Си Цзиньпином Владимир Путин затрагивал тему увеличения продолжительности жизни человека до 150 лет. По мнению спикера, раз председатель Китая не отрицал такую возможность, то Поднебесная уже работает в этом направлении.

Увеличить продолжительность жизни можно, если предупреждать болезни, которые становятся причиной смертности, считает Джонстон. В пример он привел вакцины от рака, которые изобрели в России и по поручению премьера Михаила Мишустина включат в программу ОМС.

Фото: Динара Прокопьева / © «Татар-информ»

«Если мы все не умрем в ядерном огне, то нас ждет очень хорошее будущее»

«Есть десятилетия, когда ничего не происходит, и недели, за которые происходят десятилетия», – привел Джонстон в пример цитату Владимира Ленина.

«Добро пожаловать в эти недели, дамы и господа!» – обратился к залу спикер.

Он также высказался о вооруженных конфликтах, которые происходят сейчас в мире, в том числе на Ближнем Востоке. По словам Джонстона, переход от одного технологического уклада к другому всегда сопровождается войнами. По его прогнозам, еще 10-15 лет в мире будут происходить серьезные вооруженные столкновения.

«Если мы все не умрем в ядерном огне, то нас ждет очень хорошее будущее. Но оно очень отличается от того, что есть сейчас», – высказался международный оратор.

Он считает, что от начала шестого технологического уклада будет буквально вестись новое летоисчисление, начнется эра сверхлюдей, которые живут до 150 лет и улучшают свои способности с помощью новых технологий. С этим придется считаться и бизнесу, отметил Джонстон.