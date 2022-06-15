Гарипов раскрыл причины ухода из «Ак Барса» и прокомментировал конфликт с Квартальновым

Бывший вратарь «Ак Барса», ныне выступающий в составе челябинского «Трактора», Эмиль Гарипов прокомментировал свой уход из казанского клуба. По словам хоккеиста, он был готов провести в «Ак Барсе» всю карьеру, но оказался вынужденным покинуть команду.

«Не люблю разглашать свои отношения. Я Дмитрия Вячеславовича [Квартальнова] считаю хорошим человеком. Мужик он честный. Просто чтобы выиграть, много факторов должно сложиться. Победа – это от Всевышнего, от этого никуда не уйдешь.

У меня не было с Квартальновым проблем, не конфликтую с тренерами. Он на то и поставлен, чтобы следить за командой. Если тренер захочет конфликтовать, он будет конфликтовать сам. Но я в ответ не буду, потому что я его игрок. Это как солдат будет с офицером ругаться по поводу тактики ведения боя. Поэтому я молчал, делал, что от меня требовалось, было тяжело иногда. Хорошо, что отпустили потом в Омск. Я как раз после травмы был и не мог пропустить еще год», — заявил Гарипов в интервью «Татар-информу».

Кроме того, голкипер ответил на вопрос, почему после чемпионского сезона 2017/18 не уехал в НХЛ, а остался в «Ак Барсе».

«Не знаю, всякие мысли приходят в голову. Я просто был, наверное, тем, кто хотел сыграть в "Ак Барсе" всю карьеру. Я мечтал, чтобы с первого сезона и до конца карьеры быть в Казани. Поэтому не уехал. Не знаю, как объяснить. Для меня "Ак Барс" — родной клуб», — подытожил Гарипов.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Эмилем Гариповым.