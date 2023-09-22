Гарипов на Kazan Digital Week: Обмен практиками будет способствовать развитию АПК

В этом году на форуме Kazan Digital Week 2023 в рамках направления «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства» состоялось 6 круглых столов, 45 спикеров обсудили текущие проблемы и тренды по цифровизации процесса в сельском хозяйстве. Об инновационных трендах доложил первый заместитель министра Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

«Особое внимание уделили инновационным подходам с современными модулями, которые помогают уверенно двигаться в направлении повышения эффективности и устойчивости наших показателей», — заявил спикер на закрытии масштабного события.

По словам Гарипова, в качестве экспонента выступили 8 компаний, которые наглядно продемонстрировали возможности своих разработок и которые успешно используются не только в Татарстане, но и по всей России.

Он подчеркнул, что форум Kazan Digital Week 2023 стал площадкой для обмена опытом передовых технологий. Здесь присутствовали руководители регионов, специалисты крупного и малого бизнеса, а также представители более 48 стран.

«Мы верим, что такое сотрудничество и обмен передовыми практиками окажут существенное влияние на увеличение объемов производства, повышения качества сельскохозяйственной продукции и будет способствовать развитию агропромышленного комплекса Российской Федерации. Сегодня, закрывая этот форум, я хочу выразить особую признательность всем участникам. Наше сотрудничество продолжается, и мы с нетерпением ждем дальнейшего развития и новых достижений в сельском хозяйстве», — заключил он.

По поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «От того, каких результатов мы добьёмся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив», – отмечал ранее глава государства.