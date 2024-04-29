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Новости Татарстана и Казани
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Гарик Харламов назвал Казань «великолепным» и «приветливым» городом
Известный актер и юморист Гарик Харламов побывал в Казани и поделился впечатлениями от поездки в столицу Татарстана в своем Telegram-канале.
«Фотоотчет о моей поездке в славный город Казань! Хочу отметить, что город Казань великолепен! Чист и приветлив!» — лаконично написал артист, пообещав, что в следующий раз постарается больше фотографировать.
Выложенные комиком снимки сделаны в национальном комплексе «Туган Авылым». На них он сидит на фоне скульптуры Шурале, прикасается к гигантскому эчпочмаку, а также позирует возле надписи «Мин Туган Авылым» с алым сердцем посередине, стенда с информацией о платной парковке на татарском языке и общественного туалета.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань попала в топ-5 городов для путешествий на майские праздники, несмотря на дороговизну.
Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден он.
Фото: t.me/garbul/.
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