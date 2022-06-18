Ганский форвард «Рубина» Фамейе: «Сто процентов. Нам по силам выйти в РПЛ за один сезон»

Новичок «Рубина» Джоэль Фамейе прокомментировал переход и адаптацию в клубе.

«Перелёт был долгим, но, тем не менее, я понимал, что надо быть здесь как можно быстрее, так как мои партнеры уже начали подготовку. Что касается адаптации, то я не думаю, что процесс будет долгим, потому что я немного говорю на русском и достаточно по-русски понимаю. Несколько лет играю в России», – заявил Фамейе журналистам по окончании открытой тренировки.

Кроме того, форвард заявил о том, что казанскому клубу по силам выйти в Премьер-лигу в первом же сезоне.

«Я очень рад прибыть сюда и находится здесь. Мне оказали тёплый приём. И сотрудники, и футболисты, и тренеры. По силам ли нам выйти в Премьер-лигу в первом же сезоне? Думаю да, 100 процентов. Для всех футболистов это цель и приоритет», – подчеркнул Фамейе.

Напомним, накануне, 17 июня, «Рубин» провел открытую тренировку для прессы.

Ранее казанцы опубликовали планы на летний подготовительный период к новому сезону ФНЛ: команда проведет пять контрольных матчей.