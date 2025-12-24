news_header_top
Общество 24 декабря 2025 19:15

Галимова: Зооботсад должен стать еще одной точкой притяжения для казанцев и туристов

Казанский зооботсад должен стать еще одной точкой притяжения для жителей и гостей столицы Татарстана. Этот вопрос обсуждался в ходе сегодняшнего посещения зоопарка Раисом республики Рустамом Миннихановым и мэром Казани Ильсуром Метшиным, рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Галимова выложила в своем Telegram-канале сделанный пресс-службой руководителя республики снимок Минниханова и Метшина из современной части зооботсада, которая носит название «Река Замбези», с ироничным заголовком «Купи слона!».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«<…> на самом деле не только на слонов посмотреть приходили. В планах развивать этот район Казани и создать на территории еще один центр притяжения для жителей столицы и гостей города», – подчеркнула руководитель пресс-службы Раиса РТ, отметив, что в текущем году зооботсад посетили 852 тыс. человек.

#Казанский зоопарк #Казанский зооботсад #Рустам Минниханов #Лилия Галимова
