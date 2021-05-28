Галимова: Врачи делают все возможное для восстановления здоровья учеников гимназии №175

Московские врачи делают все возможное для того, чтобы как можно скорее восстановить здоровье детей, которые пострадали при стрельбе в гимназии №175. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Состояние детей в Москве остается тяжелым, но его удалось стабилизировать, и самое главное, что они живы. Врачи делают все возможное, чтобы восстановить их здоровье», — сказала Галимова.

Родителей казанских школьников разместили в полпредстве РТ в РФ, и у них есть возможность постоянно посещать детей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что для пострадавших учеников 175-й гимназии Казани подберут отдельную программу отдыха.