Для получивших ранения учеников 175-й гимназии Казани подберут отдельную программу отдыха

Для восьмиклассников казанской гимназии №175, которые находятся в больнице из-за ранений, подберут отдельную программу отдыха. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Более 500 детей этой гимназии поедут в один и тот же лагерь. Отдельно ведется работа по 8А классу. Для них подбирается отдельная программа отдыха, потому что родители не могут поехать в лагерь с детьми. А они изъявили желание отдыхать вместе после того, как дети выйдут из больницы», — рассказала докладчик.

Асадуллина подчеркнула, что родителям не придется платить за отдых детей. Она уточнила, что средства выделит республика и организация «Красный крест».

«Когда проводили собрание с родителями, сразу было сказано, что обязательно всем детям этой школы, не только тем, которые, к сожалению, получили огнестрельные ранения, будет предложен отдых на Черноморском побережье. Уже составлен список», — отметила замминистра образования и науки.

Заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков добавил, что вместе с администрацией Анапы был определен лагерь, в котором отдохнут дети 175-й гимназии. «Называется он „Глобус“. Послезавтра мы его посетим. И после того, как согласуем все условия размещения, будем вопрос отрабатывать», — заметил он.

Ранее ИА «Татар-информ» предупредило о мошенниках, которые просят родителей учеников гимназии №175 оплатить трансфер на море.