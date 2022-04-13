Галимова: «Татарстанские пчелы без защиты не останутся»

Проводимая Кабмином РТ ликвидация республиканского Управления аквакультуры и пчеловодства не повредит пасекам, существующим в регионе. Этот вопрос находится на контроле у Минсельхозпрода РТ, поэтому пчелы находятся под защитой. Об этом на брифинге сообщила журналистам руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Пчелы не остаются без защиты. Есть целое профильное министерство, которое курирует в том числе и этот вопрос. Ликвидация указанного управления никак не скажется на ситуации, связанной с пчеловодством. Эта структура была ликвидирована, чтобы не дублировать функции министерства», — пояснила Галимова.

Ранее Правительство Татарстана утвердило постановление о ликвидации ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ». Согласно документу, в течение двух недель Минсельхозпрод РТ должен составить ликвидационную комиссию, установить порядок и сроки ликвидации учреждения.