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Сельское хозяйство
13 апреля 2022  11:26

Галимова: «Татарстанские пчелы без защиты не останутся»

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Проводимая Кабмином РТ ликвидация республиканского Управления аквакультуры и пчеловодства не повредит пасекам, существующим в регионе. Этот вопрос находится на контроле у Минсельхозпрода РТ, поэтому пчелы находятся под защитой. Об этом на брифинге сообщила журналистам руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Пчелы не остаются без защиты. Есть целое профильное министерство, которое курирует в том числе и этот вопрос. Ликвидация указанного управления никак не скажется на ситуации, связанной с пчеловодством. Эта структура была ликвидирована, чтобы не дублировать функции министерства», — пояснила Галимова.

Ранее Правительство Татарстана утвердило постановление о ликвидации ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ». Согласно документу, в течение двух недель Минсельхозпрод РТ должен составить ликвидационную комиссию, установить порядок и сроки ликвидации учреждения.

#лилия галимова #Пчеловодство #пчелы #минсельхозпрод рт
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