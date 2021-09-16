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Ру Тат
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16 сентября 2021  13:12
Егор Никитин

Галимова рассказала о ситуации с Covid-19 среди руководства Татарстана

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Ситуация с коронавирусом в Татарстане остается напряженной и не дает поводов расслабиться. Переболевшие Covid-19 есть и среди членов Кабмина РТ. Об этом на брифинге сообщила журналистам руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

При этом она подчеркнула, что речь не идет о высшем руководстве республики.

«У нас есть люди, которые находятся на самоизоляции, которые находятся в больнице. Среди министров многие переболели. Некоторые из них еще недавно были на лечении. Ситуация с коронавирусом достаточно напряженная», — констатировала Галимова.

Она добавила, что в настоящее время присутствует фактор сезонного подъема Covid-заболеваемости.

#Коронавирус #лилия галимова
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