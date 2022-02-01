Галимова: Прорабатывается вопрос привлечения для работы в службе «122» сотрудников МФЦ

Оперативный штаб РТ по борьбе с коронавирусом держит на ежедневном контроле ситуацию с заболеваемостью Covid-19. Для оперативной связи увеличено число операторов службы «122», в качестве операторов привлекаются студенты медвузов, прорабатывается вопрос привлечения к работе сотрудников МФЦ. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Галимова отметила, что в республике наблюдается резкий подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе и новой коронавирусной инфекцией. Так, по состоянию на 31 января число заболевших составило 48 865 человек, суточный прирост — 698 человек. Сегодня выявили еще 777 заболевших. Неделю назад суточный прирост составлял 297 человек.

Нагрузка на медицинские организации и службу скорой медицинской помощи существенно возросла. В сутки в больницы поступает свыше 18 тысяч звонков, более 4 тысяч звонков — на горячую линию «122», свыше 3 тысяч вызовов — в службу скорой медицинской помощи.

Галимова сообщила, что число операторов службы «122» увеличено до 146 человек в смену. Резерв операторов подготовлен. Для обработки обращений в регистратуры поликлиник, в службу горячей линии «122» привлекаются студенты и ординаторы медицинских вузов и колледжей.

Пресс-секретарь руководителя республики также добавила, что в настоящее время оперативный штаб прорабатывает вопрос привлечения для работы в службе «122» сотрудников многофункциональных центров (МФЦ).

