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Ру Тат
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Официальная хроника
13 апреля 2022  13:31

Галимова прокомментировала ликвидацию правительственного комплекса «Боровое Матюшино»

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Ликвидация загородного комплекса «Боровое Матюшино» Управделами Президента РТ проводится в рамках оптимизации расходов и проходит в обычном рабочем темпе. Об этом на брифинге сообщила журналистам руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Это государственная структура, которая была в составе. Премьер-министр подписал постановление, в котором сказано, что в течение двух месяцев должна определиться судьба этого комплекса. Это абсолютно обычный процесс», — подчеркнула Галимова.

Она уточнила, что речь идет об имущественной составляющей вопроса — этим будет заниматься Минземимущества республики. 

«То есть это помещения, которые в дальнейшем будут использоваться для каких-то других целей. Этим будет заниматься профильное ведомство, которое отвечает за имущественную составляющую», — заключила Лилия Галимова. 

#лилия галимова #боровое матюшино
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