Галимова прокомментировала ликвидацию правительственного комплекса «Боровое Матюшино»

Ликвидация загородного комплекса «Боровое Матюшино» Управделами Президента РТ проводится в рамках оптимизации расходов и проходит в обычном рабочем темпе. Об этом на брифинге сообщила журналистам руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Это государственная структура, которая была в составе. Премьер-министр подписал постановление, в котором сказано, что в течение двух месяцев должна определиться судьба этого комплекса. Это абсолютно обычный процесс», — подчеркнула Галимова.

Она уточнила, что речь идет об имущественной составляющей вопроса — этим будет заниматься Минземимущества республики.

«То есть это помещения, которые в дальнейшем будут использоваться для каких-то других целей. Этим будет заниматься профильное ведомство, которое отвечает за имущественную составляющую», — заключила Лилия Галимова.