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Ру Тат
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6 мая 2021  11:20
Арсений Каримов

В Казанском Кремле призвали татарстанцев устанавливать пожарные извещатели в помещениях

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Система датчиков, автоматически реагирующих на дым в помещениях, показала свою эффективность, поэтому для обеспечения безопасности установить их было бы полезно каждому татарстанцу. Такое мнение на брифинге в Кабмине РТ выразила руководитель пресс-службы Президента республики Лилия Галимова.

«Чаще всего это необходимо для многодетных семей. Но вообще мы советуем любому человеку, чтобы обезопасить себя, установить [пожарный] извещатель», — отметила спикер.

Она напомнила, что в Татарстане проводилась программа по бесплатной установке таких датчиков для семей с детьми. Особенно эффективно система извещателей показала себя в новогодние праздники: сотрудники МЧС неоднократно докладывали, что благодаря сигналам от датчиков удалось избежать трагических последствий пожаров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с начала года в Татарстане почти на 20% выросло число пожаров по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Пожары лилия галимова
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