Галимова показала стенд Татарстана с живой музыкой на OMNEX 2026

Стенд Татарстана на Оманской международной торговой выставке OMNEX 2026 вновь привлек внимание посетителей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

«Не изменяя традициям. Стенд Татарстана, как всегда, притягивает к себе посетителей. На этот раз – исполнением на необычных музыкальных инструментах», – написала Галимова.

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится в Омане с рабочим визитом. Сегодня он уже провел встречу с министром строительства и городского планирования Султаната Оман Хальфаном бен Саидом Аль Шуэйлином.

Видео: https://t.me/galimovatatarstan