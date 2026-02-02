news_header_top
Общество 2 февраля 2026 09:59

Галимова показала стенд Татарстана с живой музыкой на OMNEX 2026

Стенд Татарстана на Оманской международной торговой выставке OMNEX 2026 вновь привлек внимание посетителей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

«Не изменяя традициям. Стенд Татарстана, как всегда, притягивает к себе посетителей. На этот раз – исполнением на необычных музыкальных инструментах», – написала Галимова.

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится в Омане с рабочим визитом. Сегодня он уже провел встречу с министром строительства и городского планирования Султаната Оман Хальфаном бен Саидом Аль Шуэйлином.

Видео: https://t.me/galimovatatarstan

Минниханов предложил министру строительства Омана обменяться опытом в сфере строительства
В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

