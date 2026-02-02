Минниханов предложил министру строительства Омана обменяться опытом в сфере строительства

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром строительства и городского планирования Султаната Оман Хальфаном бен Саидом Аль Шуэйлином. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В ходе беседы Минниханов отметил, что строительный комплекс остается одним из ключевых драйверов экономики Татарстана. По его словам, объем работ в отрасли по итогам прошлого года превысил почти 13 млрд долларов. Он также указал, что пятый год подряд в республике вводится более 3 млн кв. метров жилья.

Кроме того, Раис республики поделился опытом Татарстана в сфере благоустройства общественных пространств и дворовых территорий.



Минниханов подчеркнул, что Оман успешно реализует масштабные проекты в строительстве и городском развитии, используя современные технологии и решения. Он выразил уверенность, что обмен практиками и совместные инициативы будут полезны обеим сторонам и откроют новые возможности для экономического роста и устойчивого развития.

Со своей стороны министр строительства и городского планирования Омана сообщил о стабильном росте объемов ввода жилья в стране. По его данным, в 2024 году в султанате было введено около 38,4 тыс. новых жилых единиц.

В рамках стратегического плана «Видение 2040» правительство Омана планирует дальнейшее расширение жилищного фонда – к 2030 году предполагается ввести 62,8 тыс. новых жилых единиц.



Министр также отметил, что в Омане активно поддерживаются проекты комплексной застройки. В стране утверждена национальная пространственная стратегия Oman National Spatial Strategy (ONSS), которая определяет развитие территорий до 2040 года. Согласно планам, в течение ближайших 15 лет население Омана должно увеличиться вдвое и достичь 2,7 млн человек.

Завершая встречу, глава министерства подчеркнул, что Оман стремится сочетать сохранение традиций с долгосрочным видением будущего, выразил удовлетворение визитом татарстанской делегации и надежду на развитие плодотворного сотрудничества.