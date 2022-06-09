Галимова про кибератаки на сайты РТ: Это не новое явление, DDoS-атаки были и раньше

Произошедшая накануне DDoS-атака на ряд сайтов госорганов Татарстана — явление не новое, подобная киберактивность случалась и ранее. Об этом на брифинге сообщила журналистам руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она напомнила, что в республике кибербезопасности уделяется пристальное внимание, этой теме ранее было посвящено совещание Совета безопасности РТ.

«Что касается DDoS-атак, то для нас это совершенно не новая история. Они всегда существовали, имею в виду не только текущий год. На сегодняшний день действующая в республике система кибербезопасности эту работу держит на контроле», — пояснила Галимова.

Руководитель пресс-службы Президента РТ подчеркнула, что проблемы с загрузкой ряда официальных сайтов республики, возникшие вчера, были оперативно устранены специалистами по кибербезопасности.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане сформирован штаб по кибербезопасности.