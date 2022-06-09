В Татарстане сформирован штаб по кибербезопасности

Фото: tatarstan.ru

В Татарстане организован штаб по обеспечению кибербезопасности республики. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В документе отмечается, что это решение принято в целях реализации указа Президента РФ Владимира Путина о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности.

Штаб должен будет организовать «информирование органов государственной власти Республики Татарстан о мероприятиях по обеспечению информационной безопасности» и «отчетность о компьютерных инцидентах в области информационной безопасности».

Всего в состав штаба включены 22 человека. Его руководителем стал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин. Заместитель Хайруллина по Минцифры Альберт Яковлев стал его заместителем и по работе в штабе.

При этом организация работ по кибербезопасности, включая обнаружение, предупреждение и ликвидацию последствий компьютерных атак, а также реагирование на компьютерные инциденты, возложена на вице-премьера РТ — руководителя Аппарата Кабмина РТ Шамиля Гафарова.