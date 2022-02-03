Галимова: Плановая медицинская помощь детям в Татарстане не будет приостановлена

В Татарстане не планируется прекращать оказание плановой медпомощи детям, поэтому больницы и поликлиники республики должны принять все возможные меры для защиты детей от Covid-19. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«Президентом Татарстана была поставлена задача не останавливать плановую медицинскую помощь для детей. Но ситуация гораздо сложнее. Медицинское учреждение потенциально то место, где ребенок может заразиться коронавирусом. Поэтому нужно обеспечить как плановую медпомощь, так и все меры для того, чтобы обезопасить детей от заражения», — подчеркнула она.

Галимова добавила, что в Татарстане продолжается вакцинация детей и подростков от коронавируса вакциной «Спутник-М», на этой неделе прибудет очередная партия препарата.

По словам Галимовой, пока нельзя сказать, на какой срок была приостановлена плановая медицинская помощь. Решение о ее возобновлении будет приниматься в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.

«Задача — как можно быстрее вернуться к оказанию плановой медицинской помощи. Мы понимаем важность этого направления. Такая практика уже была пройдена Татарстаном во время первых волн коронавируса», — заявила руководитель пресс-службы Президента РТ.

При этом остаются те категории пациентов, для которых регулярная медицинская помощь необходима, им она будет оказываться и дальше.