Общество 30 августа 2025 15:39

Галимова опубликовала видео, как Минниханов финиширует на мотофестивале «Два Кремля»

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова опубликовала в своем Telegram-канале видеозапись, на которой Раис Татарстана Рустам Минниханов финиширует на мотофестивале «Два Кремля».

На выложенном видео запечатлено, как руководитель республики слезает с мотоцикла «Урал» и снимает шлем.

«Приехал! Рустам Минниханов и 1500 мотоциклистов финишировали на мотофестивале «Два Кремля», – прокомментировала видео Галимова.

Для Казани мотофестиваль «Два Кремля» стал уже традиционной частью празднования Дня города и республики. Он проходит уже в седьмой раз, и с каждым годом количество участников увеличивается.

Видео: t.me/galimovatatarstan.

#день республики татарстан #Рустам Минниханов #мотокросс
