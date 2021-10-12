Галимова об обязательной прививке: Не всем нравятся эти меры, но их цель – спасение жизни

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала опубликованный ранее список категорий татарстанцев, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. По ее словам, это нормальная практика в ситуации распространения опасных инфекций.

Спикер напомнила, что такая опция не является новинкой, и Роспотребнадзор регулярно выдавал аналогичные предписания для отдельных категорий населения в случаях с другими опасными заболеваниями.

«До сегодняшнего дня Роспотребнадзор многократно использовал свое право на предписания о необходимости вакцинации. Например, если где-то локально возникала какая-то лихорадка. Они такие предписания всегда выписывали, это их работа по недопущению распространения инфекций. Сейчас они делают то же самое, потому что видят текущую ситуацию», – сообщила Лилия Галимова.

По ее словам, статистика с ковидными больными за последние дни значительно ухудшилась. В такой ситуации говорить об отсрочке ограничений не приходится.

«Какое количество людей умирает за последние дни, какая статистика – просто страшно смотреть на эти цифры. Да, не всем будут нравиться новые меры. Но их конечная цель – спасение жизней людей, жизней наших близких и родных», – подытожила представитель Казанского Кремля.

