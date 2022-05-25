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Ру Тат
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Официальная хроника
25 мая 2022  12:34

Галимова о новом главе Минпромторга РТ: Как появится информация, мы проинформируем

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Официальный указ о назначении нового руководителя Минпромторга Татарстана вместо ушедшего на федеральный уровень Альберта Каримова будет опубликован в ближайшее время. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она отметила высокий профессионализм ушедшего на повышение Альберта Каримова, который был высоко интегрирован в тему продвижения российской продукции на зарубежных рынках. Эти навыки и его опыт работы оказались востребованы на федеральном уровне, подчеркнула Галимова. 

«Поэтому Альберт Анварович сейчас ушел туда. Как появится информация, будет указ, и мы проинформируем по Министерству [промышленности и торговли РТ]», – заключила Лилия Галимова. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Каримов назначен заместителем министра промышленности и торговли РФ. Как развивалась промышленность Татарстана при Каримове и какие задачи придется решать ему в новой должности, выяснил «Татар-информ».

#минпромторг рт #Альберт Каримов #лилия галимова #промышленность рт
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