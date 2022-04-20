Галимова о ценах проезда на транспорте: Это в ответственности Госкомитета РТ по тарифам

Вопрос повышения или не повышения расценок на проезд в общественном транспорте находится в зоне ответственности Госкомитета Татарстана по тарифам. В случае принятия тех или иных решений данное ведомство должно прокомментировать его для общественности. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Комментируя недавнюю инициативу транспортников о возможности нового повышения цен на проезд, она подчеркнула – все решения в этой сфере находятся в зоне прямого контроля Госкомитета РТ по тарифам.

«У нас есть Госкомитет РТ по тарифам, и его прямая обязанность – вести публичную работу в тех вопросах, которые волнуют наше население. Они должны дать публичные разъяснения по этой ситуации, объяснить, есть ли основания или нет, и какое решение они готовы принять после анализа», – заключила Лилия Галимова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани стоимость проезда могут поднять до 36 рублей.