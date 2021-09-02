Галимова: Казань готова принять футбольный матч Россия – Словакия 8 октября

Казань готова к тому, чтобы принять у себя матч сборной России по футболу против Словакии 8 октября. Пока окончательного распоряжения нет, но стадион к этому времени будет подготовлен. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«Планы такие есть. Стадион заявляет, что к этому времени поле будет полностью готово к матчу», — отметила спикер.

Матч Россия – Словакия пройдет в рамках отбора на Чемпионат мира – 2022 в Катаре. Вчера наша сборная сыграла вничью 0:0 с фаворитом группы и финалистом последнего ЧМ по футболу, Хорватией. После четырех туров сборная России делит со своими предыдущими соперниками первое место в группе, имея в активе 7 очков.