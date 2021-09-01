Сборная России сыграла вничью с Хорватией в отборочном матче к футбольному ЧМ-2022

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Сборная России провела сегодня первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина и сыграла вничью (0:0) с командой Хорватии. Это был матч 4-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года в европейской группе Н, который состоялся в Москве на стадионе «Лужники».

В целом игра прошла с небольшим преимуществом гостей, однако россияне также создали несколько опасных моментов у ворот хорватов.

В этой встрече в составе сборной России дебютировал защитник казанского «Рубина» Илья Самошников, который вышел на поле на 78-й минуте встречи, заменив Марио Фернандеса, и неплохо проявил себя в игре. Еще один представитель казанского клуба – голкипер Юрий Дюпин – также был заявлен на игру, но на поле не появился.

Также стоит отметить выход на поле в составе хорватов экс-нападающего «Рубина» Марко Ливайя, который на 75-й минуте игры заменил Ивана Перишича. Хорватский защитник казанского клуба Филип Уремович также был заявлен на эту игру, но на поле не появился.

После четырех матчей у сборных Хорватии и России стало по 7 набранных очков, они по-прежнему лидируют в группе. 6 очков у Словакии, по 4 – у Словении, Кипра и Мальты.

Россия – Хорватия – 0:0 (0:0). Предупреждения: Баринов, Черышев.

Россия: Гилерме, Фернандес (Самошников, 78), Дивеев, Джикия (к), Караваев, Баринов, Миранчук (Заболотный, 46), Головин, Кузяев (Ерохин, 84), Ионов (Бакаев, 70), Захарян (Черышев, 70).