Галимова: «История с QR-кодами на транспорте возникла не на пустом месте»

Предстоящее внедрение системы QR-кодов на общественном транспорте республики обосновано заботой о жизни и здоровье татарстанцев. Регулярные нарушения масочного режима и безответственное по отношению к окружающим поведение отдельных граждан подталкивают власти республики к более жестким антиковидным действиям. Такое мнение на брифинге с журналистами озвучила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Сейчас в республике приняты максимально жесткие меры для того, чтобы максимально сохранить жизни людей. Речь даже не о здоровье, а именно о жизнях — это самое главное. Статистика по смертности говорит о том, что большая часть приходится на категорию 60+. Семьи теряют своих близких, мы видим это каждый день. И кто бы что ни говорил, но в приоритетах сейчас только одно — спасти жизни людей», — подчеркнула Галимова.

По ее словам, сейчас республика вышла на определенный темп вакцинации, который необходимо сохранить. При этом Галимова напомнила, что реальная защита от прививки формируется в течение нескольких недель после прививки. А значит, в этот период необходима повышенная санитарная безопасность провакцинированных граждан.

«Эта история с транспортом, она же не на пустом месте появилась. Большое количество людей выходят с претензией из-за того, что сталкиваются в общественном транспорте с тем, что кто-то не надевает маску. Только в октябре выявлено 16 тыс. нарушителей масочного режима на транспорте. Такой человек, даже если ему все равно на собственное здоровье, нарушает интересы других людей, ставит под угрозу здоровье окружающих. Поэтому здесь нужно жестко регулировать», — заключила Лилия Галимова.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов анонсировал ужесточение антиковидных мер в республике. Так, планируется ввести систему QR-кодов в общественном транспорте. Также власти хотят приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе.