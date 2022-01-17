Галимов присоединился к сборной России и опроверг слухи об отказе играть на Олимпиаде

Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Галимов прибыл в расположение олимпийской сборной России по хоккею. Об этом сообщает «Матч ТВ».

При этом 22-летний хоккеист опроверг слухи об отказе играть за сборную на Олимпийских играх в Пекине.

«Откуда столько слухов? Так получилось, сейчас всё хорошо. Были ли проблемы? Нет, всё отлично. Есть горячее желание сыграть на Олимпиаде», — подчеркнул игрок.

Ранее стало известно, что хоккеист сначала отказался от участия в Олимпийских играх, а чуть позже всё же принял решение приехать в расположение сборной России.