Форвард «Ак Барса» Галимов примет участие в сборе олимпийской сборной России

Форвард казанского «Ак Барса» Артем Галимов все-таки примет участие в сборе олимпийской команды перед Играми в Пекине, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, хоккеист сначала отказался от участия в сборе. Позже пресс-служба казанского клуба подтвердила эту информацию для РИА Новости, назвав причиной семейные обстоятельства.

Однако, как сообщил «Спорт-Экспресс» агент Галимова Александр Черных, нападающий приедет на сбор в Новогорск, который стартует завтра.

Добавим, что помимо Галимова в расширенный состав олимпийской сборной России вошли нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков и голкипер Тимур Билялов.