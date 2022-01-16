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Спорт
16 января 2022  22:00
Cергей Гаврилов

Форвард «Ак Барса» Галимов примет участие в сборе олимпийской сборной России

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Форвард казанского «Ак Барса» Артем Галимов все-таки примет участие в сборе олимпийской команды перед Играми в Пекине, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, хоккеист сначала отказался от участия в сборе. Позже пресс-служба казанского клуба подтвердила эту информацию для РИА Новости, назвав причиной семейные обстоятельства.

Однако, как сообщил «Спорт-Экспресс» агент Галимова Александр Черных, нападающий приедет на сбор в Новогорск, который стартует завтра.

Добавим, что помимо Галимова в расширенный состав олимпийской сборной России вошли нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков и голкипер Тимур Билялов.

#ХК Ак барс
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