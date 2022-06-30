Галиев в ближайшее время вернется в «Ак Барс» и подпишет двухлетний контракт

Форвард «Динамо» Станислав Галиев в ближайшее время вернется в «Ак Барс». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 30-летний нападающий подпишет с казанским клубом контракт на два года.

Стоит отметить, что Галиев перешел в «Динамо» из «Ак Барса» прошлым летом, подписав двухлетний контракт.

Напомним, казанский клуб в это межсезонье пополнился уже пятью хоккеистами. Контракты с «Ак Барсом» подписали форварды Вадим Шипачев и Кирилл Семенов, а также защитники Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин и Василий Токранов. Вскоре пополнить ряды «барсов» должны также главный тренер Олег Знарок и нападающий Александр Радулов.

Ранее стало известно, что воспитанник «Ак Барса» Амир Мифтахов, выступающий в клубе НХЛ, может вернуться в казанский клуб.