news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
30 июня 2022  12:08
Дамир Садриев

Галиев в ближайшее время вернется в «Ак Барс» и подпишет двухлетний контракт

news_top_970_100

Форвард «Динамо» Станислав Галиев в ближайшее время вернется в «Ак Барс». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 30-летний нападающий подпишет с казанским клубом контракт на два года.

Стоит отметить, что Галиев перешел в «Динамо» из «Ак Барса» прошлым летом, подписав двухлетний контракт. 

Напомним, казанский клуб в это межсезонье пополнился уже пятью хоккеистами. Контракты с «Ак Барсом» подписали форварды Вадим Шипачев и Кирилл Семенов, а также защитники Вячеслав ВойновДинар Хафизуллин и Василий Токранов. Вскоре пополнить ряды «барсов» должны также главный тренер Олег Знарок и нападающий Александр Радулов.

Ранее стало известно, что воспитанник «Ак Барса» Амир Мифтахов, выступающий в клубе НХЛ, может вернуться в казанский клуб.

#ХК Ак барс #хоккей #станислав галиев
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100