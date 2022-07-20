Галиев – о предстоящем сезоне в «Ак Барсе»: «Работа со Знарком — вызов. Я знаю его стиль»

Форвард «Ак Барса» Станислав Галиев после окончания открытой тренировки команды на базе в Казани ответил на вопросы журналистов, а также высказался о предстоящем сезоне в составе «барсов». По словам нападающего, работу с главным тренером команды Олегом Знарком можно назвать новым вызовом.

«Такое ощущение, что и не уезжал, все как дома — немножко ремонт сделали, подготовились. В тренировочном процессе все по плану, в этом цикле будет интенсивнее. А так, думаю, все готовы, все хорошо, в раздевалке весело. Не сказал бы, что тяжело — когда есть позитив в раздевалке, все легче переносится, ты с хорошим настроением едешь тренироваться, рад приходить и делать свою работу. Для меня работа со Знарком — вызов, я знаю его стиль, должны быть характер и цель. Все понимают, для чего нас собрали, и мы должны выкладываться на все сто процентов в тренировочном лагере», – цитирует Галиева корреспондент «Татар-информа».

Кроме того, Станислав рассказал о том, как проходит взаимопонимание с партнерами по звену Кириллом Петровым и Кириллом Семеновым.

«Отлично. С Петей я играл вместе в последний год в «Ак Барсе». Сэм тоже хороший игрок – скоростной, агрессивный, цепкий. Будем готовиться, нащупывать «химию». Не обидно ли, что не попал в звено с Шипачевым? Нет. Главное, чтобы был результат. А в каких звеньях – решит тренер», – подчеркнул Галиев.

Ранее другой форвард «Ак Барса» Александр Радулов высказался о том, кого бы он выбрал капитаном казанцев на предстоящий сезон