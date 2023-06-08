Галиев, Кагарлицкий, Жафяров: кто лишний в топ-6 звездного «Ак Барса» с приходом Яшкина?

«Ак Барс» этим летом пока ограничился лишь двумя новичками

Фото: ak-bars.ru

Центрфорварды расписаны, на флангах «толкучка»

«Ак Барс» этим летом пока ограничился лишь двумя новичками. Дамир Жафяров и особенно Дмитрий Яшкин приобретались с прицелом на ведущие звенья казанского клуба. Но с подписанием звездных новичков, всем мест в топ-6 «Ак Барса» попросту не хватит.

Здесь сразу стоит оговориться, что речь идет именно о фланговых нападающих, ведь «центров» в «Ак Барсе» не так много и все роли расписаны. Это – с первого по четвертое звено – Илья Сафонов, Вадим Шипачев, Кирилл Семенов и Артем Галимов.

А вот на флангах… Просто перечислим это созвездие форвардов: Александр Радулов, Дмитрий Яшкин, Станислав Галиев, Дмитрий Кагарлицкий и Дамир Жафяров. В любой другой команде КХЛ каждый из них получил бы место в топ-6. А в «Ак Барсе», нетрудно просчитать, один из них окажется в третьем звене.

Место капитана команды и лучшего бомбардира «Ак Барса» прошлого сезона Александра Радулова не обсуждается. Лидер команды останется в первом звене Фото: ak-bars.ru

Чтобы понять, какие будут варианты у Зинэтулы Билялетдинова, а уговоры остаться его главным тренером продолжаются, сначала назовем железные варианты. Место капитана команды и лучшего бомбардира «Ак Барса» прошлого сезона Александра Радулова не обсуждается. Лидер команды останется в первом звене. Объект главной трансферной сделки лета – Дмитрий Яшкин, очевидно также получит место в топ-6 – остается понять, с какими партнерами. А вот среди оставшейся троицы тренерам предстоит выбрать одного, кто будет играть в третьем звене.

Первый вариант: все для Радулова, Яшкина и Галиева, а Кагарлицкому – страдать

В соответствии с первым вариантом, мы предполагаем, что Билялетдинов захочет повторить удобную схему для Александра Радулова, по которой возрастной лидер «Ак Барса» получит в партнеры физически крепких Сафонова и Яшкина. Здесь звездный новичок «Ак Барса» полноценно заменит Дмитрия Воронкова, который уехал в НХЛ. Но в ней есть и свой минус – Яшкину удобнее играть справа. Хотя это не должно быть большой проблемой для игрока его калибра.

Вторая половина прошлого сезона прошла под аккомпанемент вопросов Билялетдинову о Станиславе Галиеве в третьем звене. Яркий кубковый боец не провалился и в этом плей-офф, но было заметно, как неудобно ему было играть в третьем звене с Семеновым и Панюковым (последний уже покинул клуб). Галиев после одного из матчей признавался, отвечая на вопрос «ТИ-Спорт», что перед его звеном стоят, прежде всего, оборонительные задачи.

Галиев после одного из матчей признавался, отвечая на вопрос «ТИ-Спорт», что перед его звеном стоят, прежде всего, оборонительные задачи Фото: ak-bars.ru

В связи с этим напрашивается перевод Галиева в топ-6. Тогда он перейдет на любимый левый фланг во второй линии, а Кагарлицкий будет вынужден спуститься в третье звено. В таком случае другой новичок «Ак Барса» Жафяров сыграет во втором звене на месте Кирилла Петрова. Последний переподписал контракт с клубом с понижением зарплаты, которая найдет свое отражение в понижении роли до игрока третьего звена.

У этого варианта есть и недостатки. Дмитрий Кагарлицкий в прошлом сезоне выдал чуть ли не лучший плей-офф в своей карьере. Наверное, несправедливо лишать его места в топ-6. При том, что тот же Дамир Жафяров к 29-ти годам забросил всего две шайбы в плей-офф. Исходя их этого, мы представляем вашему вниманию второй вариант.

Второй вариант: динамовская дрим-тим и связка Радулов – Галиев, Жафярову страдать

По нему Станислав Галиев сыграет в первом звене с Александром Радуловым. Первая половина прошлого сезона «Ак Барсу», мягко говоря, не удалась. Но при этом некоторое время именно связка Галиев – Радулов была лучом света в темном царстве. То есть «химия» между ребятами есть.

Второй плюс данного варианта заключается в воссоединении тройки Кагарлицкий – Шипачев – Яшкин, которая наводила ужас на всех соперников «Динамо». Правда, преимущественно в «регулярке». К тому же в этой расстановке Яшкин сыграет на профильном для себя правом фланге.

Второе звено в прошлом сезоне выглядело неровно. Кирилл Петров не отличался высокой реализацией моментов. Поэтому в равных составах креатив того же Вадима Шипачева частенько работал вхолостую. С Яшкиным второе звено станет чуть ли не сильнее первого. Или, как минимум, не уступит ему.

Но и у этого варианта есть свои минусы. Прежде всего, первое звено будет не настолько силовым, как прошлогоднее с Воронковым. И возникает вопрос, хватит ли сил возрастному Радулову при таких вводных. К тому же, Дамир Жафяров перешел в «Ак Барс» на большую зарплату – примерно 3-4-ю в клубе. И начинать сезон в третьем звене, как говорится, так себе. Впрочем, именно поэтому само подписание Жафярова на большой контракт и вызывает вопросы.

Третий: всем хорошо, кроме Станислава Галиева

Есть еще и третий вариант, который нравится нашей редакции меньше всего. Его главная отличительная черта заключается в том, что Станислав Галиев остается в третьем звене. На наш взгляд, этот вариант максимально не подходит для кубкового снайпера, коим является этот хоккеист.

Да, скорее всего, он получит место в первой бригаде большинства в любом случае, но по психологии и мотивации игра в равных составах в «нижних звеньях» будет бить сильно. Тут скорее Жафярову надо доказывать, что он заслуживает место в топ-6, а не Галиеву, который своими голами принес «Ак Барсу» Кубок Гагарина-2018.

Плюсы же данного варианта очевидны. Радулов получает силовое звено, которое по своему потенциалу даже сильнее тройки с Воронковым. Ну и второе звено тоже становится сильнее. Впрочем, без Кирилла Петрова оно с любым из новичков будет интереснее. Но, объективности ради отметим, что второе звено с Яшкиным на правом фланге выглядит интереснее, чем с Жафяровым.

Приятная головная боль для тренера или +1 обиженный в «Ак Барсе» на старте сезона?

На самом деле вариантов может быть чуть больше. Например, со Станиславом Галиевым на правом фланге второго звена. Или с Жафяровым на левом фланге стартовой тройки. Но эти варианты предполагают игру хоккеистов на непрофильных позициях. На наш взгляд, смысла в этом особого нет, если есть три абсолютно «рабочих» расклада этого пасьянса.

Конечно, такой богатый выбор исполнителей в топ-6 – приятная головная боль для любого тренера или менеджера. Но есть один неприятный нюанс. Галиев, Кагарлицкий или Жафяров. Один из этой троицы точно будет обижен, хоть и публично об этом никогда не скажет.

Дмитрий Кагарлицкий, будучи возрастным игроком, по хорошему «заразился» от своих партнеров по «Ак Барсу» и почувствовал вкус игры в плей-офф Фото: ak-bars.ru

Каждый из них имеет все основания претендовать на место в первом или втором звене. Галиев – универсальный хоккеист и к тому же признанный снайпер и кубковый боец. Дмитрий Кагарлицкий, будучи возрастным игроком, по хорошему «заразился» от своих партнеров по «Ак Барсу» и почувствовал вкус игры в плей-офф. Дамиру Жафярову 29 лет. Большую часть карьеры он «зажигал» в среднем нижегородском «Торпедо» и не смог перестроится в первом для себя топ-клубе (СКА). Времени доказать, что он может решать в плей-офф на поздних стадиях у него осталось не так много. Контракт с «Ак Барсом», по сути, последний шанс. Третье звено – не лучшая стартовая площадка для этого.

Будет интересно, как решат этот ребус в «Ак Барсе».